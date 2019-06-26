همسات شاعر

عبد صبري ابو ربيع

تهتــزُ وتميلُ كالأغصـــــانِ

وردة زاهـــية الألــــــــوان ِ

لها عطر الرافدين والبستانِ

مشــــرقة الوجه والوجنتانِ

وجميل ثغرهــــا ابتسامتانِ

ينشق لهـــا قلبي

وينشق لها جنانِ

هي حلمٌ يراودني بأحضاني

بين وبينها بحران ِ

يا من يطرق أبواب

عشقــــي وحنــــانِ

تكون له عند الله جنتانِ

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هــــي شــــهقة الفجـــر

وابتســـــامة على الثغر

حبيبتي بعد هـــذا العمر

ليتني أطويها مـــن الخصر

وأموت بين الصدر والنحر

يــــا طائري خذني كالطير

على جناحيك الــــى الخدر

أرتوي من كأسها

ثملٌ بـــــــلا خمر

ألف آه ٍ ولا بيت من الشعر