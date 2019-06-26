ورشة لتصميم البوستر في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ 32

أعلنت إدارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ32 عن إقامة ورشة تعليم تصميم البوسترات (ملصقات الأفلام) تحت إشراف المصمّم الايراني «فرشيد مثقالي» خلال أيام 6 يوليو حتى الـ 8 من الشهر نفسه في مدينة أصفهان التاريخية.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان بنسخته الـ32، سيتم تشكيل ورشة تعليمية لتصميم البوسترات ضمن برامج المهرجان بهدف تعزيز فنون الكتابة المرئية والأقلام الاعلانية والترويجية للسينما الايرانية، وستتشكل الورشة بإشراف مصمّم البوسترات ومحترف الغرافيك الايراني «فرشيد مثقالي» Farshid Mesqali من يوم 6 يوليو القادم وحتى 8 يوليو 2019 بمدينة اصفهان التي تستضيف فعاليات المهرجان لهذا العام.

بعد أن يرسل المتقدّمين نموذجاً عن ملصقاتهم (عالية الجودة) إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بأمانة المهرجان info@icff.ir، وبعد أن يتفحّصها المصمّم «فرشيد مثقالي» سيسمح للمشاركين بحضور ورشة التعليم الخاصة بالمهرجان.

وأما عن موعد إرسال الملصقات فستتاح للمتقدمين الفرصة للتسجيل في ورشة العمل حتى العاشر من يوليو وتقديم أعمالهم إلى الأمانة العامة للمهرجان في أصفهان (شارع امادكاه، مقابل فندق عباسي، المبنى 107).

للإطلاع أكثر يمكن لكم مراجعة موقع المهرجان على شبكة الانترنت www.icff.ir وإما الاتصال على الرقم +983132225535.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 26 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.