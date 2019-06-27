أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة .. ماذا تأكل منها؟

الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية متواجدة في الدم تساعد على بناء الخلايا الصحية، إلا أن ارتفاعه قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بسبب تكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية.

نستعرض عددًا من الأطعمة المفيدة الغنية بالكوليسترول وفقًا لموقع “هيلث لاين”، كالتالي:

البيض

تحتوي بيضة كبيرة واحدة تحتوي على 211 ملجرام من الكوليسترول، أي ما يعادل 70% من الكمية التي ينصح الأطباء بالحصول عليها من الكوليسترول يوميا.

ورغم المخاوف من مساهمة البيض في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلا أن الأبحاث أظهرت أن البيض لا يؤثر سلبا على مستويات الكوليسترول، وأن تناول بيضة كاملة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الجيد.

الجبن

يحتوي 28 جرام من الجبن على 27 ملجرام من الكوليسترول، أو حوالي 9% من الحصة المسموح بتناولها يوميا.

أكدت العديد من الدراسات، أن الجبن كامل الدسم لا يؤثر سلبا على مستويات الكوليسترول، إذ ثبتت دراسة أن تناول كمية كبيرة من الجبن كامل الدسم يوميا، تصل إلى 80 جراما، لم تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، مقارنة بنفس الكمية من الجبن قليل الدسم، أو نفس العدد من السعرات الحرارية من الخبز والمربى.

المحار

المحار وسرطان البحر والروبيان، جميعها مصدر ممتاز للبروتين وفيتامينات ب والحديد والسيلينيوم، وهي غنية أيضا بالكوليسترول.

وعلى سبيل المثال، فإن 85 جراما من الروبيان، يحتوي على 166 ملجرام من الكوليسترول، أي ما يزيد عن 50% من الحصة المسموح بتناولها يوميا.

لحوم الحيوانات التي تمت “تربيتها” في المراعي تمتلئ شريحة لحم الحيوانات التي تمت تربيتها في المراعي أو المزارع، ولم تبق محتجزة في أماكن مغلقة بعيدا عن أشعة الشمس، على كميات كبيرة من البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين ب 12 والزنك والسيلينيوم والحديد.

وتحتوي هذه اللحوم على كوليسترول أقل من ذلك الموجود في لحم البقر الذي تمت تغذيته من قبل البشر في أماكن مغلقة، كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل أكبر، ولها خصائص مضادة للالتهابات.

السردين

لا يحتوي السردين فقط على عناصر غذائية مهمة، ولكن أيضا يعد مصدرا مهما للبروتين، إذ تحتوي كمية 92 جرام من هذه الأسماك الصغيرة على 131 ملجرام من الكوليسترول، أو 44% من الحصة اليومية المسموح بتناولها.

الزبادي كامل الدسم

هو غذاء غني بالكوليسترول ومليء بالعناصر المهمة مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.

ويحتوي كوب واحد (245 جرام) من اللبن كامل الدسم على 31.9 ملجرام من الكوليسترول، أي 11% من الحصة اليومية المسموح بتناولها.

وأظهرت الأبحاث أن زيادة استهلاك منتجات الألبان المخمرة كاملة الدسم، مرتبطة بانخفاض الكوليسترول الضار وضغط الدم، فضلا عن انخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري.