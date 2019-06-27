أعراب الصحراء عرضوا فلسطين في المزاد

نعم اعراب الصحراء ( ال سعود ال نهيان ال خليفة ) عرضوا فلسطين (ارضا وبشرا في المزاد العلني وبشكل سافر وبتحدي للعرب والمسلمين جميعا) والغريب ان هؤلاء الأعراب البقر أرغموا من قبل أسيادهم على شراء فلسطين بأغلى الاسعار وتقدم هدية لاسرائيل بأيدي هؤلاء الأعراب وهم صاغرون مكتوب عليها ارض اسرائيلية عادت الى اسرائيل الى اهلها بني صهيون

وحتى يعطوا لصفقة القرن صفقة الخزي والعار شكلا منمقا ومزوقا قرروا ان يتحمل اعراب الصحراء 75 بالمائة من كلفة السعر انها لعبة لذر الرماد في العيون ليس الا لتضليل العرب والفلسطينين وخدا عهم وبالتالي أرغامهم على التنازل عن عرضهم عن ارضهم عن مقدساتهم عن انسانيتهم ويجعلوا منهم مجرد اهل عهر و دعارة يعيشون على اعراضهم وكرامتهم كما هو حال ال سعود وال خليفة وال نهيان

صفقة القرن يعني تجاهل ونسيان فلسطين والفلسطينين تماما ومنع ذكرها ومعاقبة من يذكرها يعني التحول الى العدو الاول والوحيد هو الاسلام والمسلمين المتمثل بشعب ايران بحكومة ايران والشعوب الحرة التي تصدت للارهاب الوهابي كلاب ال سعود داعش القاعدة لأنها تشكل خطرا على مخططاتهم على وجودهم

فأيران هي التي تحول دون تحقيق وتنفيذ صفقة القرن فلا بد من ازالة ايران يعني وقف التمدد الشيعي ومن ثم ازالته الى الابد فكل محاولات ال سفيان وال سعود منذ بدء الاسلام فشلت في استئصال التشيع فلا بد من تحالف قوي يجمع كل قوى الشر والظلام لمواجهة تمدد التشيع في المنطقة العربية والاسلامية والعالم كله وبشكل علني وبدون خوف ولا خجل

لا يمكن ازالة اسم فلسطين من قلوب وعقول الاحرار من العرب والمسلمين الا بأزالة ايران من قلوبهم وعقولهم الا بأزالة ايران الاسلام هذا هو الحل وهذا هو الطريق الذي يحقق اهدافنا واحلامنا والا وجودنا في خطر وهذا يعني وجود اسرائيل وامريكا القوية في خطر

ومن اجل هذا جاء مؤتمر البحرين بعد ان اصبحت امارة تابعة لأسرائيل ومحمية من قبل الموساد الاسرائيلي ومقر عام للموساد الاسرائيلي فكل قادة جيشها امنها عناصر حماية افراد العائلة الفاسدة كلها مرتزقة جلبوا من بلدان مختلفة في حين الشعب البحريني يعيش حياة ذليلة مهانة تحت ظل هذه المجموعات الفاسدة المنحرفة ونتيجة لوجود هؤلاء المرتزقة اصبح ابن البحرين الحر بين مشرد او معتقل او مذبوح على طريقة المجرم خالد بن الوليد

وهكذا انبرت عائلة ال خليفة لتجعل من البحرين المزاد التي تعرض فيها فلسطين وارض فلسطين وشباب فلسطين للبيع وهذا يعني انهم يعرضون الارض والعرض والمقدسات العربية والاسلامية للبيع يعني تقديم ارض وعرض ومقدسات العرب والمسلمين هدية للصهاينة

وهكذا نرى اعداء العرب والمسلمين احفاد الفئة الباغية جرابيع الصحراء اعراب الصحراء ال سعود وال نهيان وال خليفة يقررون بتحدي ورغم انف العرب والمسلمين و يقدمون فلسطين يقدمون مقدسات العرب كرامة العرب شرف العرب فصلا عشائريا بدويا وفق قيم وعادات جاهلية ابي سفيان لا ندري مقابل اي شي

المعروف جيدا ان اعراب الصحراء معروفين بسفالتهم بخيانتهم منذ ايام الرسول الكريم محمد ص فحذر المسلمين من غدرهم وفسقهم وخيانتهم واطلق عليهم عبارة الفئة الباغية كما ان القرآن الكريم وصفهم بأكثر اهل النفاق نفاقا واهل الكفر كفرا عندما قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا كما وصفهم بالفاسدين المفسدين وحذر من التقرب منهم والتعامل معهم وقال اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة للاسف ان الكثير من المسلمين لم يأخذوا بتحذيرات الرسول الكريم ونصائح القرآن الكريم مما فتح المجال لها وتمكنت من العودة والسيطرة على الاسلام والمسلمين ومن ثم حرفه وتشويه صورته والقضاء على قيمه الانسانية وذبح كل من التزم بقيمه وتمسك بمبادئه

وأستمرت هذه الحالة حتى انتصار الصحوة الاسلامية اتي انطلقت من ايران بقيادة الامام الخميني فأنارت العقول من ظلام الفئة الباغية وحررتها من عبوديتها وانطلقت حرة كما ارادها الله لا اكراه في الدين في العقيدة والرأي العلم فريضة الاسلام رحمة للعالمين

فشعر اعداء الله والحياة والانسان ال سعود بالخطر وادركوا ان الصحوة الاسلامية ستقبرهم كما تقبر اي نتنة قذرة فتجمعوا وتوحدوا واعلنوا الحرب على والمسلمين لكنهم لا يدركون انها بداية النهاية لهم ولأسيادهم الى الابد

مهدي المولى