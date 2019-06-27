اتحاد لجان العمل النسائي يعقد مؤتمره التاسع الخليل

عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني مؤتمره اللوائي التاسع في محافظه الخليل بمشاركة الرفيقات ندى طوير وتمام قناوي عضوات اللجنة التحضيرية المركزية للإشراف على المؤتمرات التي انطلق التحضير لها منذ عام, سبقها عقد المؤتمرات القاعدية في ظل عملية ديمقراطيه إلتزاماً بالاستحقاق التنظيمي لدورية الانتخابات.وتم عقد المؤتمر تحت شعار تفعيل الدور الوطني والديمقراطي للإتحاد.

استعرضت رئيسة الإتحاد الوضع السياسي العام والمخاطر الجدية التي تواجه قضيتنا بعد سبعة عقود من الاحتلال وما يحضر من صفقة القرن التي تستهدف النيل من قضيتنا وثوابتنا بما فيها القدس، اللاجئين، وحق تقريرالمصير, وتطرقت الى مؤتمر المنامه الذي يستهدف تصفية القضيه الفلسطينيه والثوابت تحت ما يطرح من اوهام السلام الاقتصادي الذي يهدف الى فتح التطبيع مع الدول العربيه مع بقاء الاحتلال ومما يزيد من خطورة المرحلة حالة الانقسام ودعت إلى ضرورة الخروج من هذا المأزق عبر رص الصفوف وإنجاز الوحدةالوطنيه بما ينهي الانقسام عبر التحضير لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حيثما أمكن وفق التمثيل النسبي الكامل, وأشادت بموقف م.ت.ف وكافة الفصائل الوطنية والاسلامية التي رفضت بقوة صفقة القرن ودعىت إلى أخذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها إسقاط هذه الصفقة.

واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير العضوية وبعد توفر النصاب تم انتخاب هيئة رئاسه من

كواكب عمر ،تغريد شلالده،حنان زيادات ؛زينب شلالده وتم مناقشة التقرير التنظيمي الجماهيري المقدم وطرح المداخلات حوله وإغنائه بالنقاش، وصياغة خطة عمل جديدة تستند إلى النهوض بأوضاعنا وتطوير العمل الشعبي والجماهيري للمنظمة عبر الإلتفات لهموم النساء والعمل ضمن أولوياتهم وبما ينسجم مع برنامج إتحاد اللجان.

وقد ساد جو نقاش جماعي وجدي, وقدمت تمام قناوي مداخلة الاتحاد المركزية وركزت فيها على أهمية الإهتمام بعنصر الشابات وتمثيلهم بنسبة لا تقل عن 30% وأهمية العمل الشمولي في مهماتنا الوطنية والإجتماعية كوننا ما زلنا نعيش كحركة تحرر مطلوب منها تفعيل مشاركة النساء في المقاومة الشعبية وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ورصد إنتهاكات الإحتلال ضد النساء ورفعها في تقارير دولية وتم مناقشة التعديلات على البرنامج واللائحة.وتم انتخاب لوائيه من 12 عضوة بمسؤولية حنان زيادات

.وجرى انتخاب مندوبات للمؤتمر العام