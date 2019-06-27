اجتماع القدس الثلاثي

نعيم الهاشمي الخفاجي

كتبت الكثير من وسائل الاعلام حول عقد الاجتماع الثلاثي الامريكي الروسي الاسرائيلي وحددوا يوم ٢٤ من هذا الشهر لاجتماع الثلاثة لبحث الوضع السوري، لقاء القدس غطت عليه ورشة البحرين حتى وقت كتابة هذا المقال لم يتم التطرق الى اجتماع القدس المقرر في 24 يونيو (حزيران) الحالي قد تم فعلا بعد، ولا تسربت أيٌّ من مادار مابين الثلاثة، الاجتماع قد تم التقى الثلاثة -وهو المرجح، وقد سبق الاجتماع الكثير من الأعمال التحضيرية بين ممثلين للدول الثلاث التي اتَّفقَت على لقاء يُعقد في القدس، وليس أي مكان آخر، بين المسؤولين عن الأمن القومي في الولايات المتحدة، وجمهورية روسيا الاتحادية، وإسرائيل: جون بولتون، ونيكولاي بيتروشيف، ومائير بن شابات. مكان الاجتماع فيه رسالة أنه يخص الشرق الأوسط، وكونه يُعقد في مدينة متنازَع على شرعية إعلانها عاصمة لإسرائيل يعطي للمشاركين فيه أن قضية القدس وربما القضية الفلسطينية كلها لم تعد أكثر من قضية ثانوية في نظر المشاركين وإلا لكان المكان في واحدة من الدولتين العظميين (الولايات المتحدة وروسيا) أو في مدينة أوروبية محايدة (جنيف على سبيل المثال)، يعني القدس باتت لبني صهيون،

أن الاجتماع يُعقد بينما الحرب السورية الداخلية لا تزال مستعرة في إقليم إدلب. في الوقت نفسه فإن الاجتماع يُعقد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها انتصرت في الحرب على الإرهاب بعد سقوط «دولة الخلافة» ومن ثم فإنها تعلن عن عزمها على الانسحاب من المنطقة. وإذا كانت روسيا قد نجحت من قبل في ترتيب أوضاع العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل بحيث يبعد الطرفان بعضهما عن بعض قرابة 100 كيلومتر؛ كما نجحت في تنسيق العمليات الجوية بينها وبين الولايات المتحدة بحيث لا تكون هناك أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، فلماذا يكون الاجتماع إذن؟

الاجتماع عقد لاعطاء تطمينات للصهاينة والامريكان بتحريك مسار السلام مابين دمشق والصهاينة، واعطائهم ضمانات بعدم وجود جيش ايراني في الاراضي السورية، والصهاينة يعلمون علم سبب الوجود محاربة الارهاب المدعوم عالميا والذي استهدف نظام الاسد ووحدة الارض السورية، الصهاينة من مصلحتهم تقسيم المقسم وجعل كل محافظة سوريه دولة مستقلة وجعل كل ناحية وقضاء فدرالية لان نتنياهو يشعر ان وجود الصهاينة غير شرعي لذلك يفتعل الازمات ويغذي الحروب ومادعمه للعصابات الارهابية بريف دمشق والقنيطرة الا دليل لصدق كلامنا، كل الحروب التي تحدث بين الكبار او من خلال وكلائهم بالاخير يجتمع الكبار لتقاسم النفوذ فيما بينهم، امريكا ومعسكرها قاتلوا نظام بشار الاسد من خلال استقدام ارهابيين وهابيين لمحاربة بشار الاسد وقتل الشعب السوري لاسباب مذهبية ودينية وبدعم مالي وديني خليجي تم صرف مئات مليارات خليجية لقتل الشعب السوري وتحطيم الدولة السورية وقد نجحت مهمتهم وانتهت الحاجة من الصراع وحان وقت تقاسم النفوذ، المندوب الروسي يعطي ضمانات لعدم وجود خطر ايراني سوري ضد وجود دولة بني صهيون، وبنفس الوقت عقد اجتماع ورشة البحرين لتطبيع مع الصهاينة في اموال عربية وبدون ان يقدم بني صهيون اي تنازل للشعب الفلسطيني وانهاء ملف عودة فلسطيني الشتات وتوطينهم في الاردن وسيناء والضغط على دول العالم في منح اقامات للاجئين الفلسطينيين

لقاء القدس هو الأول من نوعه، وهو لقاء مهم لعمل اتفاق لتنظيم العلاقات وتوزيع مناطق النفوذ

وإذا كانت أميركا قد خرجت من المنطقة فإنها ضمنت مصالحها، وإهناك حقيقة روسيا عضواً في الاتفاق النووي مع ايران، وهي الركيزة العسكرية في سوريا التي أعادت الحياة إلى نظام بشار الأسد، فإنها الآن الدولة العظمى الوحيدة التي باستطاعتها الوقوف بين الولايات المتحدة وإيران ومنعهما من الدخول في صراع مسلح ، وايضا بوجود جهود لحل الصراع بين واشنطن وطهران من ألمانيا أو اليابان، او العراق اللاعب المهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.