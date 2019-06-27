اربعة ملفات على طاولة مباحثات بارزاني والقنصل البريطاني

تبادل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع القنصل البريطاني لدى اقليم كوردستان خلال لقاء جمعهما اليوم الاربعاء، باربيل، الاراء بشأن اخر التطورات السياسية على المستوى العالمي والاقليمي، كذلك العملية السياسية العراقية والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد.وجاء في بيان لموقع بارزاني اليوم الاربعاء، انه استقبل القنصل العام البريطاني في الاقليم مارتن وار الذي انتهت مهام عمله في الاقليم وليودع بارزاني ويقدم شكره له ويعبر عن سروره للمدة التي عمل فيها في الاقليم، مثمنا التنسيق والتعاون الذي لقيه خلال اداء مهامه مع مؤسسات حكومة الاقليم ومتمنيا تنمية علاقات بلاده مع الاقليم بشكل اكبر.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته شكر للدبلوماسي البريطاني وتمنى له النجاح في مهماته المقبلة.

ونوه البيان الى ان الجانبين تبادلا الاراء بشأن اخر التطورات السياسية على المستوى العالمي والاقليمي، كذلك العملية السياسية العراقية والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد.

وتطرق الجانبان الى استمرار تهديدات ومخاطر “داعش” على امن العراق والمنطقة واكدا على ان مواجهة هذه المخاطر واجب على جميع الاطراف، بحسب البيان.

كما اشار البيان الى انه جرى في قسم اخر من اللقاء تناول التقدم الحاصل في العملية السياسية في اقليم كوردستان.