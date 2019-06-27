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اقليم كوردستان ينتظر توقيعا من عبد المهدي لصرف المستحقات المالية لهذه الفئة

اكدت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء حصول موافقة الحكومة الاتحادية على مساواة ذوي الشهداء، والمؤنفلين، والسجناء السياسيين في الاقليم بأقرانهم المتضررين من ممارسات النظام السابق في باقي اجزاء العراق.

وقال وزير الشهداء والمؤنفلين محمود الحاج صالح في تصريح للصحفيين اليوم في اربيل انه “شكلنا لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لتوحيد رواتب ومستحقات الشهداء والمؤنفلين مع باقي المتضررين من النظام السابق في العراق”، مبينا انه “حصلت موافقة الحكومة الاتحادية على هذا الامر”.

واضاف انه “بالنسبة الى السجناء السياسيين في الاقليم فقد حصلت ايضا موافقة الحكومة الاتحادية بشأن مستحقاتهم ومنحهم المالية”.

وتابع الوزير “أغلب المشاكل المتعلقة بهذه الملفات تم حلها مع الحكومة العراقية، ولم يتبق سوى القليل منها، وستتم معالجتها ايضا”، مشيرا الى انه “لم يتبق سوى توقيع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لكي تتم اضافة السجناء السياسيين في كوردستان ضمن المنحة المالية لأقرانهم في العراق”.

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