اكثر من 450 الف طالب يؤدون الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية

اعلنت وزارة التربية عن مشاركة 465,409 طالب من كلا الجنسين في الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019، مؤكدةً استكمال مستلزمات الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها.

وقال بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي في الوزارة ان هناك 465,409 طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الاعدادية للفرعين الادبي والعلمي والخارجي وكذلك خارج البلاد في الـ27 من شهر أيار الحالي، لافتاً أن الوزارة وجهت مديري المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفاتر الأمتحانية.