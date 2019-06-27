الاعلام الحكومي يعلن السيطرة على حريق كبريت المشراق

أكدت خلية الاعلام الحكومي السيطرة التامة على الحريق الذي نشب هذا اليوم الأربعاء في الحشائش والادغال والاعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق.

وقالت الخلية في بيان أن فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشائش والادغال والاعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق .

واشارت الخلية في بيانها الى مقتل احد رجال الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، واصابة ثمانية اخرين من منتسبي الدفاع المدني ايضا بحالات اختناق طفيفة، وقد تمت معالجتها في مستشفى حمام العليل، نافية وجود اي خسائر في مادة الكبريت او اي خسائر اخرى .