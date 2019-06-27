البرلمان العراقي يستضيف شعث لمناقشة “صفقة القرن”

استضافت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم الاربعاء، نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني.

ويبحث اعضاء اللجنة مع شعث “صفقة القرن”، والذي تطرح فيه الولايات المتحدة تسوية القضية الفلسطينية.

وانطلقت امس الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل برعاية الولايات المتحدة بشأن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ضمن مبادرة أميركية أوسع لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل غياب الجانب الفلسطيني.

ويهدف المؤتمر -الذي ينعقد تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” لمدة يومين- إلى جمع استثمارات بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام.