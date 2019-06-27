البرلمان يدخل الداخلية والشباب لحسم اختلاف اعمار لاعبين عراقيين

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وزارتي الداخلية، والشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة النيابية والاتحاد العراقي لكرة القدم، الى حلحلة موضوع الاختلاف الحاصل في اعمار عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية العراقية بطريقة سليمة تجنب جميع الجهات ذات العلاقة المساءلة والعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطالب في بيان اليوم الاربعاء جميع الجهات والمؤسسات ذات الشان الرياضي الى ضرورة انهاء التقاطعات والتنسيق المشترك والدائم لإعادة الهيبة الى جميع مفاصل الرياضة العراقية، مؤكدا حرص مجلس النواب على إقرار التشريعات لاسيما المعطلة منها والتي تهدف الى النهوض بالواقع الرياضي والشبابي و تحقيق المزيد من الانجازات الدولية.