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الدخيلي يعلن استئناف العمل في عدد من مدارس المحافظة

المكتب الاعلامي

اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي عن استئناف العمل في عدد من المدارس التي كانت متوقفة في السنوات السابقة بسبب قلة التخصيصات المالية وتلكأ عدد منها , جاء ذلك خلال جولة ميدانية اجراها يرافقه معاون المحافظ الخدمي والمعاون الفني لمدير التربية .

واوضح الدخيلي ” ان عدد كبير من المدارس الحكومية توقفت لسنوات عديدة بسبب الازمة المالية التي تعرض لها العراق بصورة عامة ادت الى توقف مشاريع المحافظة ومنها ملف انشاء المدراس .

وبين الدخيلي ” ان استئناف العمل بإعادة تأهيل وبناء المدراس بدأ في قاطع مدينة الصدر في الناصرية لمدارس الخوارزمي والحسيب وعدد من المدراس الاخرى في مركز المدينة .

واضاف نائب محافظ ذي قار ” مديرية التربية تحتاج الى عدد كبير من ابنية مدرسية اخرى لفك الدوام المزدوج والثلاثي في المدارس التي تعاني من زحام الصفوف المدرسية.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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