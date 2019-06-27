الدكتور اياد علاوي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وايران تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً

استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه وفداً امريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى السيد دايفد شينكر وبحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران السيد اندرو بيك وسفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.

جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع على الساحة المحلية حيث ثمن السيد شينكر جهود الدكتور علاوي في التقريب بين بغداد واربيل والوصول الى حلول عادلة للملفات العالقة.

كما بحث اللقاء مجمل الاوضاع الاقليمية وضرورة الالتزام بمواثيق القانون الدولي واحترام سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها لمنع اي تصعيد محتمل في المنطقة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

27 حزيران 2019