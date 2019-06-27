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الرئيس بارزاني لنواب الديمقراطي الكوردستاني : كونوا المدافعين عن مطالب الشعب

Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø¨Ø§Ø±Ø²Ø§ÙÙ ÙÙÙØ§Ø¨ Ø§ÙØ¯ÙÙÙØ±Ø§Ø·Ù Ø§ÙÙÙØ±Ø¯Ø³ØªØ§ÙÙ : ÙÙÙÙØ§ Ø§ÙÙØ¯Ø§ÙØ¹ÙÙ Ø¹Ù ÙØ·Ø§ÙØ¨ Ø§ÙØ´Ø¹Ø¨طالب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، نواب الحزب في برلمان كوردستان بأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، وان يكونوا المدافعين عن مطالب شعب كوردستان ، وممثلين لقيم واهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

الرئيس بارزاني الذي استقبل في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، رئيس ونواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، اشار في كلمة له خلال اللقاء ، الى الواجب والمهمة التأريخية للحزب واعضائه ، مؤكداً على ان ممثلي الحزب في برلمان كوردستان يمثلون قيم واهداف الديمقراطي الكوردستاني ويجب ان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وان يكونوا المدافعين عن مطالب شعب كوردستان .

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كما شدد على ان يكون اعضاء ونواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني صادقين مع المواطنين وايصال مطالبهم الى الجهات المعنية ، والابتعاد عن المزايدات والكلام غير المقترن بالافعال .

كما تطرق الزعيم الكوردي خلال اللقاء ، الى آخر المستجدات والتطورات  السياسية على المستويين الدولي والاقليمي ، والعلاقات بين اربيل وبغداد ، والعملية السياسية في اقليم كوردستان .

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