الرئيس بارزاني لنواب الديمقراطي الكوردستاني : كونوا المدافعين عن مطالب الشعب

طالب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، نواب الحزب في برلمان كوردستان بأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، وان يكونوا المدافعين عن مطالب شعب كوردستان ، وممثلين لقيم واهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

الرئيس بارزاني الذي استقبل في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، رئيس ونواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، اشار في كلمة له خلال اللقاء ، الى الواجب والمهمة التأريخية للحزب واعضائه ، مؤكداً على ان ممثلي الحزب في برلمان كوردستان يمثلون قيم واهداف الديمقراطي الكوردستاني ويجب ان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وان يكونوا المدافعين عن مطالب شعب كوردستان .

كما شدد على ان يكون اعضاء ونواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني صادقين مع المواطنين وايصال مطالبهم الى الجهات المعنية ، والابتعاد عن المزايدات والكلام غير المقترن بالافعال .

كما تطرق الزعيم الكوردي خلال اللقاء ، الى آخر المستجدات والتطورات السياسية على المستويين الدولي والاقليمي ، والعلاقات بين اربيل وبغداد ، والعملية السياسية في اقليم كوردستان .