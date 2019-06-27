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السلطات في اقليم كوردستان تعلن ضبط نصف طن من المواد المخدرة

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمؤسسة الامن الاسايش في السليمانية يوم الاربعاء عن القبض على 160 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي.

وقال مدير المديرية جلال امين بيك في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه “للاسف خلال هذا العام القينا القبض على عدد من الاشخاص بينهم نساء، واخرون تقل اعمارهم عن 18 عاما”.

واشار الى ضبط قرابة 500 كغم من المواد المخدرة في اقليم كوردستان خلال هذا العام، مردفا بالقول ان “هذه النسبة كبيرة جدا، ولدينا شك بان تلك المواد تم ادخالها الى اراضي اقليم كوردستان بهدف تهريبها الى بلدان اخرى”.

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