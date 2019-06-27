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السليمانية.. اعتقال شخصين اختطفا امرأتين واعتديا عليهما جنسيا

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم امرأتان متهمين بقضايا سرقة وتسليب، واختطاف واغتصاب .

وقال المتحدث باسم الشرطة النقيب سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية ان شرطة مكافحة الجريمة القت القبض على امرأة تسرق الحقائق النسائية داخل محال بيع المصوغات الذهبية، وعلى اخرى تسرق رواتب الاشخاص الذين يتقاضونها من داخل البنوك.

واضاف انه تم القبض على اربعة اشخاص كان لهم دور مؤثر في تحريض اشخاص للمحاولة بالقيام بعمليات قطع الطرق وتسليب الاموال من المواطنين.

وتابع النقيب احمد قائلا ان قوات الشرطة القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة 421 من قانون العقوبات اذ اقدما على اختطاف امرأتين، مشيرا الى انه بعد التحقيق مع المتهمين تبين انهما قاما بالاعتداء جنسيا على المختطفتين.

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