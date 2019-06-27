العراق يحكم على اندنوسية “ارهابية” بالسجن 15 عاماً

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة اندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها”.

ولفت إلى أن “المدانة التي تحمل الجنسية الاندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف الدولي ودخلت الاراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا الى قضاء تلعفر في محافظة نينوى”.

وأشار البيان الى ان “المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.