“العصائب” تضع اليد على وزير “بعثي”: فاشل وعلى عبدالمهدي استبداله فورا

وصفت كتلة “صادقون” البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات نعيم الربيعي بـ”الفاشل”، داعية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى استبداله “فوراً”.

وقال النائب عن الكتلة عدي عواد، ان “وزير الاتصالات وزير فاشل في أداء مهامه الوزارية إضافة الى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة”، مبينا ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعدنا باستبعاد الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والذين عليهم ملفات فساد بعد استكمال الكابينة الوزارية”.

ودعا عواد “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الشروع باستبعاد الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة والفاسدين لانه اخذ الوقت الكافي”.