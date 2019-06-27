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انفجار في الطبقة يوقع إصابات وأضرار مادية

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الطبقة بريف الرقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، مساء اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.

وقالت مصادر ميدانية من المنطقةإن «عبوة ناسفة انفجرت في سوق بيع الملابس البالية في الحي الثاني بمدينة الطبقة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح، فضلاً عن وقوع أضرار مادية».

وأضافت أن «قوى الأمن الداخلي وصلت إلى مكان التفجير وفرضت طوقاً أمنياً للتحقيق في ملابسات الانفجار».

يذكر أن خلايا تنظيم داعش قد صعدت هجماتها من خلال زرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات والدراجات المفخخة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات من المدنيين والعسكريين على حد سواء منذ هزيمة التنظيم في الباغوز.

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