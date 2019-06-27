بالوثيقة ..اللامبالاة تحكم تداول الاخبار في شبكة الاعلام العراقي

جعفر عيسى حسين

بتاريخ 18 من حزيران الجاري، اي قبل اكثر من اسبوع، افتتح محافظ بغداد فلاح الجزائري المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية، ونشر فيديو على اليوتيوب لمراسيم الافتتاح، وفي اليوم التالي (19-6-2019) نشرت وكالة الانباء العراقية (واع) التابعة لشبكة الاعلام العراقي خبر الافتتاح نقلا عن بيان وردها، بحسب ما ذكرته في الخبر، معززا بتفاصيل وردت على لسان الجزائري.

حتى الان تبدو الامور طبيعية وضمن السياق المتعارف عليه، لكن المعيب ان تعيد صحيفة الصباح، وهي الاخرى تابعة لشبكة الاعلام العراقي نشر الخبر نفسه بعد اسبوع، وبالعنوان نفسه (محافظة بغداد تدشن المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية) وبالتفاصيل نفسها، وجرت عملية النشر اليوم الاربعاء 26-6-2019 على الصفحة السابعة.

الكارثة الاخرى ان صحيفة الصباح تعيد تصريحات محافظ بغداد التي وردت سابقا في خبر الوكالة مسبوقة بعبارة ( وقال الجزائري للصباح) !!!!!!! وكل ما نسب للجزائري من اقوال أكدت الوكالة انها نقلته من بيان، وهذا يعني ان الجزائري لم يدلي باية اقوال لا للوكالة ولا للصباح، ولم تنشر الصباح هذا الخبر على موقعها الالكتروني لاسباب مجهولة.

من خلال ما تقدم يبدو ان هيئة تحرير الصباح تعيش في واد والعالم في واد آخر، فلا تتابع ولا تدقق ولا تقارن وتنشر كل ما يقع بين يديها وان كان منشور سابقا.

مع هذا المقال صورة للخبر المنشور في الصباح، وهذا رابط الخبر كما نشرته وكالة الانباء العراقية:

http://www.ina.iq/88914/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

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