برلمان كوردستان يجتمع الاحد المقبل .. لتمديد الدورة الحالية لحين التصويت على الحكومة الجديدة

يعقد برلمان كوردستان ، الاحد المقبل ، جلسته التاسعة الاعتيادية .

رئيسة برلمان كوردستان فالا فريد ، وجهت دعوة رسمية للنواب لحضور الجلسة التي ستعقد في الـ 11 من قبل ظهر يوم الاحد .

هذا واعلنت رئاسة البرلمان رسمياً ان الجلسة ستتضمن مقترح تمديد الدورة الربيعية (الحالية) بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني .

عضوة اللجنة القانونية النيابية خديجة عمر ، كانت قد قالت لتمديد الدورة الربيعية للبرلمان يجب ان تكون هناك دعوة اما من رئيس اقليم كوردستان او رئيسة البرلمان لذلك ، وطرح الدعوة للتصويت بهدف المصادقة عليها . واوضحت ان المصادقة بحاجة الى 50 ÷ 1 من اصوات النواب الحاضرين .

هذا وبموجب النظام الداخلي للبرلمان تبدأ العطلة الصيفية للبرلمان اعتباراً من الاول من يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى الاول من سبتمبر /أيلول المقبل ، ولن يعقد البرلمان اية جلسات خلال هذه المدة الا في حالات طوارىء تستوجب عقد جلسات استثنائية .

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، بزعامة الرئيس مسعود بارزاني ، قد رشّح مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني (50 عاماً) لمنصب رئيس حكومة إقليم كوردستان الجديدة ، وقد بدأ فعلاً خلال الايام الماضية باجراء مشاورات مع الاطراف والاحزاب الكوردستانية التي ستشارك في حكومة الاقليم المقبلة ، كما طالبهم بتقديم مرشحيهم لتولي الوزارات .

وأمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها ، وقد تعهد بارزاني باكمال تشكيل الحكومة قبل انقضاء المهلة القانونية.