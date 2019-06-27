برهم صالح: الحرب مع إيران من السهل البدء بها ولكن.. صدام حسين كان دكتاتورا فريدا

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا انهائها.

وعن تصريحات ترامب الأخيرة لقناة CBS وانه يرغب بإبقاء قاعدة أمريكية في العراق لأنه “يريد مراقبة إيران”، قال الرئيس العراقي: “حينها أصدرنا بيانا بوضوح في الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءا من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة”.

جاء ذلك في مقابلة لبرهم مع CNN، حيث قال صالح “صدام حسين كان ديكتاتورا فريدا واقترف جرائم تطهير عرقي وانخرط في أعمال عدائية عبر المنطقة ومثّل خطرا مباشرا على شعبه وجيلي عاصر ذلك، العراقيون كانوا يتوقون لتغيير حقيقي، بالنسبة للديناميكيات داخل إيران فهي تعود للشعب الإيراني..”

وأضاف: “بالنسبة للعام 2003 وصدام حسين اعتقد أنه كان حالة خاصة في التاريخ ولكن الأمور المتشابهة هي كالآتي: من السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء الحرب”.