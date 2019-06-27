Posted on by

تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز مواطنين ‏

بغداد/ إعلام القضاء ‏

صدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بابتزاز مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.‏

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهم القي ‏القبض عليه بناء على اوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز ‏مواطنين عن طريق إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم”.‏

وذكر البيان ان “المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وان من بين الحالات التي قام ‏بابتزازهم نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين”، مشيراً إلى ان ‏”المحكمة اتخذت كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً ‏لاحكام القرار160 لسنة 1983”.‏

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close