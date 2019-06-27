تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز مواطنين ‏

بغداد/ إعلام القضاء ‏

صدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بابتزاز مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.‏

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهم القي ‏القبض عليه بناء على اوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز ‏مواطنين عن طريق إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم”.‏

وذكر البيان ان “المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وان من بين الحالات التي قام ‏بابتزازهم نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين”، مشيراً إلى ان ‏”المحكمة اتخذت كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً ‏لاحكام القرار160 لسنة 1983”.‏