حكومة اقليم كوردستان تتخذ قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار البيض وتوجه وفدا لبغداد

دفع ارتفاع اسعار مادة بيض المائدة في الاسواق المحلية بإقليم كوردستان الى لجوء وزير الزراعة والموارد المائية بالوكالة ريباز حملان الى اتخاذ عدة قرارات للسيطرة على ارتفاع الاسعار والحد منها.

وبحسب ما منشور على الموقع الرسمي لوزارة الزارعة والموارد المائية في حكومة الاقليم اليوم الاربعاء، فإن حملان عقد اجتماعا مع مديري، وكلاء، ومستشاري الوزارة.

ونوهت الوزارة الى انه تقرر عن الاجتماع تشكيل لجنة خاصة من المديرية العامة للثروات الحيوانية والبيطرة لغرض زيارة وزارة زراعة العراق الاتحادي من اجل تنظيم تعليمات استيراد بيض المائدة مع مراعاة حماية وتنمية الانتاج الداخلي.

وتابع البيان انه تقرر عن الاجتماع ايضا ابلاغ وزارة الداخلية والجهات المعنية بشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية لمنع ادخال مادة بيض المائدة بالطرق غير القانونية والتي لا تخلو من وجود مخاطر على صحة المواطنين.

وتجاوزت اسعار بيض المائدة للطبقة الواحدة في الاسواق المحلية باقليم كوردستان مؤخرا خمسة آلاف دينار عراقي اي اكثر من اربعة دولارات امريكية وذلك بعدما كان يتراوح سعر الطبقة بين 2000 – 300 دينار وذلك بسبب صدور قرار اتحادي يقضي بمنع استيراد تلك المادة الغذائية.