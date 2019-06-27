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حكومة اقليم كوردستان تحيل استيفاء اجور مياه الشرب ونصب عداداتها لشركات اهلية

اعلن مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان مسعود كارش يوم الاربعاء عن احالة عملية استيفاء اجور صرف مياه الشرب ونصب العدادات الخاصة بذلك الى شركات تعمل في القطاع الخاص.

وقال كارش في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل، “شرعنا بقراءة جديدة وموحدة لعدادات المياه تشمل جميع اجزاء اقليم كوردستان”، مبينا ان “العملية تجري بإشراف من قبل 3 شركات وهي متخصصة ايضا في استيفاء اجور مياه الشرب”.

واضاف ان الهدف من القراءة الجديدة للعدادات تنظيم استيفاء الاجور، معلنا عن نصب 650 الف عداد جديد في الاقليم.

وتابع كارش ان “أي شخص يحدث معه خطأ او لديه ملاحظة في قراءة العدادات يستطيع مراجعة الدوائر التابعة لمديرية الماء والمجاري في الاقليم”.

ونوه المسؤول الحكومي الى تسجيل 374 قراءة خاطئة في العدادات مؤخرا اضافة الى تسجيل 3000 شكوى من مواطنين على مبالغ الاجور.

وكانت المديرية قد اعلنت في منتصف عام 2018 عن صدور قراءة جديدة لأسعار استيفاء أجور خدمة توفير المياه الصالحة للشرب في جميع المناطق، والمدن في محافظات الإقليم.

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