خبير قانوني يشيد بدور عضوين في مجلس نقابة المحامين

أكد خبير أهمية وقوف نقابة المحامين إلى جانب زملائهم المحامين، مشيراً إلى أن عضوين في مجلس النقابة يؤدون جهوداً كبيرة في الحفاظ على هيبة المنضوين تحت خيمة القضاء الواقف.

وقال الخبير محمد الشريف، إن “نقابة المحامين بدأت بخطوات مهمة لاسيما من أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم للمرة الأولى للحفاظ على هيبة مهنة المحاماة”.

وأضاف الشريف، أن “ذهاب عضو مجلس النقابة شهد الدليمي إلى محافظة ميسان، ضمن وفد للدفاع عن محاميين وجهت لهما تهم بالتحريض على ضرب القوات الأمنية والتظاهرات ومن ثم الحصول على حكم بالإفراج عنهما يعطي رسائل ايجابية بأن النقابة لا تترك محامياً من دون توفير الحماية القانونية له”.

وأشار، إلى أن “جهوداً أخرى يبذلها عضو مجلس النقابة رائد الخزاعي في عملية تدقيق أضابير المحامين وفرز موظفي الدولة عنهم”.

وبين ان “جهود كلاً من الدليمي والخزاعي يعكس الدور الذي يؤديه الأعضاء الشباب في مجلس النقابة، ويقوّي من عمل المنضوين تحت خيمة القضاء الواقف”.