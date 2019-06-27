Posted on by

زيباري: فصائل بالحشد هي من اطلقت الصواريخ والحكومة العراقية ابلغتها بالرد المباشر

قال وزير المالية السابق هوشيار زيباري ان الحكومة العراقية، حذرت الجهات التي اطلقت صواريخ على السفارة الامريكية ومواقع نفطية بالرد المباشر عليها.
وتحدث زيباري في مقابلة مع تلفزيون الحدث، “بعض فصائل الحشد الشعبي المرتبط بايران اطلقت تهديدات على السفارة الامريكية، واستهدفت بعض المواقع للترويع والتحذير”.
واضاف ان الحكومة العراقية تسلمت تلك التحذيرات، واكدت انها سترد بشكل مباشر.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close