زيباري: فصائل بالحشد هي من اطلقت الصواريخ والحكومة العراقية ابلغتها بالرد المباشر

قال وزير المالية السابق هوشيار زيباري ان الحكومة العراقية، حذرت الجهات التي اطلقت صواريخ على السفارة الامريكية ومواقع نفطية بالرد المباشر عليها.

وتحدث زيباري في مقابلة مع تلفزيون الحدث، “بعض فصائل الحشد الشعبي المرتبط بايران اطلقت تهديدات على السفارة الامريكية، واستهدفت بعض المواقع للترويع والتحذير”.

واضاف ان الحكومة العراقية تسلمت تلك التحذيرات، واكدت انها سترد بشكل مباشر.