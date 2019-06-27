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صحة الكرخ / تشارك في الاجتماع الموسع لمدراء مستشفيات بغداد الكرخ و الرصافة في محافظة بغداد

بحضور مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ في الاجتماع الموسع لمدراء مستشفيات دوائر بغداد (الكرخ و الرصافة) لتطوير الواقع الصحي في العاصمة و الذي عقد في محافظة بغداد ضمن مشروع محافظة بغداد (خدمة بغداد شرف لنا) برئاسة محافظ بغداد المهندس (فلاح الجزائري) و حضور رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور (رياض العضاض) ومدير عام صحة الرصافة و المدراء العامين و مدراء المستشفيات
و تناول الاجتماع مجموعة من القرارات المهمة التي من شانها تطوير الواقع الصحي في المحافظة و من اهمها اعداد خطط لبناء مستشفيات جديدة و اكمال بناء المستشفيات قيد الانشاء و امكانية دوام المراكز الصحية مساءا و وضع الحلول للمشاكل و المعوقات و كذلك ايجاد طرق لتوفير التخصيصات المالية و التنسيق بين المحافظة و مجلس المحافظة مع مديريات الصحة و المستشفيات و المؤسسات الصحية
و قدم مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) مجموعة من الافكار و الخطط التي من شأنها ان تسهم في تطوير الواقع الصحي و رفع مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة لابناء محافظة بغداد و استيعاب استقبال اكبر عدد من المراجعين للمؤسسات الصحية نتيجة وجود الكثافة السكانية الكبيرة ومن هذه الخطط اكمال بناء المستشفيات قيد الانشاء و المستشفيات المتوقفة و امكانية بناء مستشفيات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على المستشفيات الموجودة حاليا و كذلك المباشرة بفتح مشروع دلتا (المشروع الوطني للمختبرات) في المستشفيات التعليمية (اليرموك ، مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية ، الطفل المركزي ، الكرامة) و كذلك تعميمه على باقي المستشفيات
و استعرض الحجامي ان دائرة صحة بغداد الكرخ قامت بالتعاقد لشراء اجهزة طبية لكافة المستشفيات و المراكز الصحية و مراكز الاسنان التخصصية بمقدار (20) مليار دينار بالاضافة الى اجراء عملية تاهيل كبرى لمستشفى اليرموك التعليمي و افتتاح العديد من المراكز الصحية في الاقضية و النواحي و مناطق الاطراف مؤكدا ان من اكبر المشاكل التي تواجه الدائرة هو المشاكل المالية و موضوع التخصيصات المالية
اعلام صحة الكرخ

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