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فوز كبير لنفط ميسان على نفط الوسط

فاز فريق نفط ميسان لكرة القدم، اليوم الاربعاء، على فريق نفط الوسط باربعة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الدور الـ33 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل اهداف الفوز لنفط ميسان كرار علي في الدقيقتين الاولى و70، وحسن حمود في الدقيقة 41، وحسين علي واحد في الدقيقة 91.

من جانبه، سجل اللاعب محمد قاسم هدف فريق نفط الوسط الوحيد في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب ميسان الاولمبي في مدينة العمارة.

ورفع فريق نفط ميسان رصيده الى 50 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما بقي رصيد فريق نفط الوسط 44 نقطة في المركز الثامن.

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