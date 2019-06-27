قتل اباه وزوجة ابيه بـ”طبر”.. محافظة عراقية تكشف تفاصيل جريمة “مروعة”

اعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار يوم الاربعاء عن اجرائها كشف دلالة للمتهم المدعو (عماد حميد عبود شهاب)الذي قام بجريمة قتل “شنيعة” لكل من والده وزوجة والده المجني عليها (سهام علي حسين) بواسطة طبر.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، انه “تم القاء القبض على المتهم (عماد حميد عبود شهاب ) بتاريخ 1/6/2019 حيث حصل حادث قتل في مدينة الصقلاوية (منطقة الزغاريت)”.

واضاف البيان انه “بعد التحقيق معه ومجابهته بالادلة اعترف صراحةً بقيامة بجريمة القتل للمجني عليهما اعلاه وسرقة مبالغ مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية عائدة الى زوجة ابيه حيث تم الاعتقال بدلالة المتهم (عماد حميد عبود شهاب ) الى مكان المصوغات الذهبية وضبطها بمحضر ضبط اصولي”.

وتابع البيان انه “اجري كشف الدلالة للمتهم اعلاه من قبل قاضي اجرام الانبار سعد داوود وبحضور قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار صدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا واجري له كشف الدلالة بمكان الحادث”.