كوردستان توحد أسعار أكثر من خمسة آلاف نوع من الأدوية

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان لجانها المختصة مستمرة في توحيد ومتابعة اسعار الادوية، واتلاف غير المطابقة للمواصفات.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالص قادر في تصريح صحفي، ان حكومة الاقليم مستمرة في توحيد اسعار الادوية في جميع مناطق كوردستان، لافتا الى انه تم لحد الان توحيد اسعار (5500) نوع مختلف من الادوية وستستمر العملية لغاية الانتهاء من جميع انواع الادوية.

واضاف قادر انه فضلا عن توحيد الاسعار عن طريق لجنة خاصة، فان الوزارة تقوم بمراقبة الشركات والمجمعات والصيدليات من اجل التزامها بالاسعار التي تحددها الحكومة، مبينا انه اذا تم خرق القرارات الحكومية فان الجهات المخالفة ستواجه عقوبات قانونية.

واشار الى انه بسبب فعالية السيطرة النوعية فان المرحلة الحالية تشهد السيطرة التامة على نوعية الادوية واستيرادها، موضحا انه لا يسمح باستيراد اي نوع من الادوية ذات المواصفات الواطئة الى اقليم كوردستان.

وبين المتحدث باسم الوزارة انه عدا عن الادوية المستوردة، هناك مصنعين خاصين بانتاج الادوية داخل الاقليم، لافتا الى انهما تحت المراقبة الحكومية الدقيقة فيما يخص كيفية التصنيع والمواصفات الخاصة بانتاجها.