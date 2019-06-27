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كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما

أكدت كل من الامارات واقليم كوردستان ، اليوم الخميس ،على تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بينهما .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد امارة ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة ، الذي قدّم تهانيه لنيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمهم مهام المنصب آملا لهم النجاح والتوفيق.

من جانبه قدم رئيس اقليم كوردستان شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا على تثمين اقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه الامارات العربية‌ المتحدة ، وبالاخص للنازحين العراقيين الى اقليم كوردستان، كما والقى الضوء على دور وانشطة هيئة الهلال الاحمر في دولة الامارات ومؤسسة خليفة للأعمال الانسانية ، مقدما شكره لتعاونهما ومساعداتهما.

كما اكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين الامارات العربية‌ المتحدة واقليم كوردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين.

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