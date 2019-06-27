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لماذا يطلب أهل الموصل تدخل المرجعية ؟

تجربة دخول داعش من أصعب التجارب المريرة في تاريخ العراق ، وحجم الإضرار الناجمة عنه لا تعد ولا تحصى في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وما زالت أثارها قائمة ليومنا هذا .

في رسالة بعثها اهل الموصل للمرجعية قبل ايام يطلبونها بالتدخل العاجل ، بسبب قيام مكتب الوقف الشيعي في الموصل بالاستحواذ على مجموعة من المساجد وما يتبعها من أملاك وقفية ،ومنعوا الوقف السني من متابعة إدارة تلك الجوامع والمساجد .

عملت عدة جهات داخلية وخارجية على شق الصف الوطني ، وزرع بذور الفتنة الطائفية بين جميع مكونات الشعب العراقي ، وحتى في المكون الواحد بكل الطرق والوسائل من اجل التحريض على العنف والاقتتال الداخلي والتفرقة بين جميع تلك المكونات ، لكي تستطيع تحقيق مخططاتها ومشاريعها التوسعية في البلد ، ولقد نجحت في ذلك ، وشهدنا في السنوات الأولى لما بعد السقوط سنوات صعبة وحساسة وحرجة للغاية على الجميع هذا من جانب .

جانب أخر رغم ما تقدم ، وما حدث إثناء دخول داعش ، وحتى بعد طرده كانت وما زالت مرجعية النجف الاب الرحيم على جميع مكونات الشعب ، وما قامت به بحاجة إلى العشرات من المقالات لبيان موقفها الوطنية أولا ، والداعمة لكل العراقيين .

هذه المواقف كشفت حقائق كثيرة كانت غائبا عن الكثيرين لأسباب معلومة من الجميع ، وكشفت زيف ادعاءات أئمة وساسة مدسوسين ، لتكون الوقائع التي جرت بعد دخول داعش وبعد التحرير شاهد عيان لهم من هو الأخ ومن هو العدو الحقيقي ؟

المرجعية ستكون موجودة سواء كان هناك طلب او مناشدة ، لكن حسب الظرف ، و قوانين وإجراءات الدولة العراقية .

ماهر ضياء محيي الدين

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