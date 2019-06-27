مجلس الديوانية يصوت على “عدم القناعة” بأجوبة المحافظ الحسناوي خلال استجوابه

صوّت مجلس محافظة الديوانية ، اليوم الخميس ، على عدم القناعة بأجوبة المحافظ ، سامي الحسناوي، خلال الجلسة التي عقدنه لاستجوابه.

وصوّت 16 عضوا من بين 22 ، من اصل 28 عضواً ، حضروا الجلسة على “عدم القناعة” بأجوبة الحسناوي .

فيما اعتبر رئيس كتلة “الفضيلة” داخل مجلس محافظة الديوانية الجلسة باطلة.

وكان 15 عضوا بمجلس محافظة الديوانية قدموا الاسبوع الماضي لاستجواب المحافظ سامي الحسناوي خلال جلسة اليوم ، فيما كان مكتب الحسناوي قد أكد، الخميس الماضي ، عدم قدرة الأخير على حضور جلسة استجوابه بمجلس المحافظة لحصوله على إجازة مرضية رسمية صادرة من المستشفى العام في المحافظة ومفاتحة رئاسة المجلس بهذا الشأن، وذلك رداً على كتاب مجلس المحافظة بعد تقديم أعضائه طلباً لاستجواب المحافظ.