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مسؤول امريكي: اذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الازمات

اتهم مسؤول الملف الإيراني لدى الولايات المتحدة الامريكية براين هوك يوم الاربعاء النظام في طهران بإذكاء العنف في المنطقة.

وقال هوك في تصريح متلفز اليوم، إن “النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب في المنطقة، وارهابه امتد من لبنان إلى اليمن”.

واضاف “حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات”، مردفا بالقول ان “حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات المالية بفضل تلك العقوبات”.

وتابع هوك بالقول ان “النظام الإيراني هو مافيا دينية فاسدة”، مشيرا الى ان “معدل دخل مقاتل حزب الله أعلى من دخل الجندي الإيراني”.

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