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مصوتاً على عدم منح الثقة لمرشحة التربية .. البرلمان العراقي يخفق في استكمال الكابينة الوزارية

صوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية زاهدة عبدالله محمد.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أرسل الى رئيس هيئة رئاسة البرلمان، اسماء 6 مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة ، اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة البرلمان اليوم الخميس.

وكان البرلمان قد صوت يوم الإثنين، 24 يونيو/ حزيران،على منح الثقة لـ ياسين طه حسن الياسري وزيراً للداخلية ، ونجاح الشمري وزيراً للدفاع ، و فاروق أمين شواني (كوردي) وزيراً للعدل ، وقد أدى كل من الوزراء الثلاثة اليمين الدستورية امام البرلمان.

فيما صوّت البرلمان على عدم منح ثقته لـ سفانه حسين الحمداني وزيراً للتربية.

وكان البرلمان صوت قبيل ذلك ، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية .

صوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية زاهدة عبدالله محمد.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أرسل الى رئيس هيئة رئاسة البرلمان، اسماء 6 مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة ، اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة البرلمان اليوم الخميس.

وكان البرلمان قد صوت يوم الإثنين، 24 يونيو/ حزيران،على منح الثقة لـ ياسين طه حسن الياسري وزيراً للداخلية ، ونجاح الشمري وزيراً للدفاع ، و فاروق أمين شواني (كوردي) وزيراً للعدل ، وقد أدى كل من الوزراء الثلاثة اليمين الدستورية امام البرلمان.

فيما صوّت البرلمان على عدم منح ثقته لـ سفانه حسين الحمداني وزيراً للتربية.

وكان البرلمان صوت قبيل ذلك ، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية .

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