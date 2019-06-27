مغازلاً يوفنتوس .. دي ليخت: أردت دائما أن أصبح مثل رونالدو

بات ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام أقرب من يوفنتوس من أي وقت مضى بعدما أكد أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصبح مثل كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي وقائد البرتغال.

وقال دي ليخت مدافع هولندا، المرشح بقوة لمغادرة أياكس أمستردام في الأسابيع المقبلة، إن رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بطل ايطاليا خلال المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر الحالي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو مهاجم يوفنتوس وهو يتحدث مع قلب الدفاع الهولندي في نهاية اللقاء وأكد دي ليخت أن اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية تحدث معه عن انتقال محتمل لناديه الايطالي.

أطلق المدافع الشاب البالغ عمره 19 عاما تصريحات يوم الأربعاء بشأن عشقه للدون منذ طفولته ما يشير إلى أنه سيصبح زميله قريبا.

ويواصل دي ليخت قضاء إجازته مع صديقته في جزر الباهاما لكنه قال في مقابلة مع مجلة ”فوتبال إنترناشونال“ الهولندية ”في بعض الأحيان أدرك أن كل شيء سار بسرعة كبيرة خلال الموسم مع النادي وفي المسابقات المختلفة ولا يوجد وقت للتفكير.

”لكن في بعض الأحيان أدرك أن هذا غير طبيعي. عندما تناولت العشاء مع أصدقاء الطفولة الذي لعبت مهم كرة القدم في الحديقة بدأنا نتذكر ذكرياتنا. كنت دائمًا أريد أن أكون مثل كريستيانو رونالدو خاصة خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد ، وكان أول قميص ارتديه قميص رونالدو“.

وشق دي ليخت طريقه إلى الفريق الأول بأياكس وهو في سن 17 عاما وذلك في عام 2016 وبات لاعبا أساسيا في الموسم التالي وأصبح بعدها أكثر المدافعين تميزا في أوروبا بفضل قوته وقدرته على توقع الكرة والتعامل معها.

وخاض اللاعب المباراة كاملة في 17 من بين 18 لقاء وسجل ثلاث مرات في مسيرة أياكس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بخسارة مؤلمة أمام توتنهام هوتسبير الانجليزي في الدور قبل النهائي.

وكان دي ليخت قريبا للغاية من الانضمام إلى برشلونة مع زميله السابق فرانكي دي يونغ لكن غير وجهته إلى الدوري الإيطالي.