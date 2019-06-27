مقررة الأمم المتحدة لزعماء دول العشرين: قتل خاشقجي تم برعاية الدولة

قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء يوم الأربعاء إن على القادة الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان نهاية الأسبوع الحالي الضغط على السعودية لتحمل ”المسؤولية كاملة“ عما وصفته بأنه قتل برعاية الدولة للصحفي جمال خاشقجي.

وسأل صحفيون كالامار عما ينبغي أن تثيره الوفود التي ستحضر القمة خلال اجتماعات ثنائية مع الوفد السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وردت قائلة :أنا مصممة على أن قتل السيد خاشقجي هو قتل برعاية الدولة. هذه ليست جريمة قتل من تنفيذ مسؤولين مارقين مثلما تتظاهر الحكومة.

وأضافت : لذا من المهم أن تصر الدول التي ستحضر قمة العشرين على أن تتحمل دولة السعودية المسؤولية كاملة عن القتل.

رويترز