نائب: وفاة وعشرات الاصابات بانبعاث غازات سامة في نينوى

أفاد عضو مجلس النواب احمد الجبوري، اليوم الاربعاء، بحدوث حالة وفاة واصابة العشرات اثر انبعاث غازات سامة قرب معمل كبريت المشراق جنوب الموصل.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “حريق كبريت المشراق ليس ككل الحرائق، لان النتائج ستكون كارثية في ظل انبعاث الغازات السامة، ووفاة شخص وعشرات المصابين حتى هذه اللحظة”.

واضاف موجها تغريدته الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان ذلك “يتطلب إرسال وزير الداخلية والصحة والصناعة للسيطرة على الحرائق وإطفائها قبل ان تصل لملايين الأطنان من مخلفات الفوم”.

من جانبه، قال مدير ناحية الشورة خالد الجار ان “هناك ما يقارب 10 حالات اختناق بين موظفي كبريت المشراق ورجال الدفاع المدني، نتيجة انبعاث الغازات وعدم وجود اقنعة وقاية”.

وتابع ان “احدى عجلات الاطفاء انقلبت خلال محاولة اخماد الحريق في معمل كبريت المشراق ضمن ناحية الشورة، ٧٠ كم جنوب الموصل”.

يشار الى ان معمل كبريت المشراق تعرض لحريق عام 2003 وتسبب بأزمة بيئية وبنفوق حيوانات.