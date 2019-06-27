نائب: 5% من سكان ديالى يسكنون العشوائيات.. هذه مخاطرها

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الخميس، ان 5% من سكان محافظة ديالى يسكنون العشوائيات.

وقال الكروي في حديث إن “اغلب مدن ديالى تضم عشوائيات سكنية كبيرة ابرزها في محيط بعقوبة وهي تمثل ضحايا لسلسلة انتكاسات مرت بها المحافظة بعد 2003 وخاصة الاضطرابات الامنية”.

واضاف الكروي، ان “5% من سكان ديالى يسكنون العشوائيات ما يدلل على حجمها الكبير”، مؤكدا ان “جزءا ليس بقليل من تلك العشوائيات لاتتوفر به خدمات اساسية بالاضافة الى انه يمثل احدى مصادر القلق الامني”.

واشار الكروي الى “ضرورة تبني خطة اسكان وطنية شاملة في كل المحافظات ومنها ديالى لمعالجة ظاهرة العشوائيات التي لاتزال تزحف في محيط وداخل المدن بسبب ازمة السكن وعدم وجود مشاريع كبيرة للحكومة او القطاع الخاص لتغطية حاجة الطلب على الوحدات الاسكانية”.