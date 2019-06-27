همسةٌ كونيّة(253) ألحقيقة هي الحقّ

(ألحقيقة) لا تعني تأئيد الأكثريّة .. بل حين تكون الحقيقة حقيقة كونيّة بذاتها.
جميع الأنبياء وآلأوصياء والفلاسفة لم تؤيّدهم الأكثريّة بينما الحقّ كان معهم.
ألكاتب و الفيلسوف الكوني:
عزيز حميد مجيد الخزرجي
(ألحقيقة) لا تعني تأئيد الأكثريّة .. بل حين تكون الحقيقة حقيقة كونيّة بذاتها.
جميع الأنبياء وآلأوصياء والفلاسفة لم تؤيّدهم الأكثريّة بينما الحقّ كان معهم.
ألكاتب و الفيلسوف الكوني:
عزيز حميد مجيد الخزرجي
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