همسةٌ كونيّة(253) ألحقيقة هي الحقّ

(ألحقيقة) لا تعني تأئيد الأكثريّة .. بل حين تكون الحقيقة حقيقة كونيّة بذاتها.

جميع الأنبياء وآلأوصياء والفلاسفة لم تؤيّدهم الأكثريّة بينما الحقّ كان معهم.

ألكاتب و الفيلسوف الكوني:

عزيز حميد مجيد الخزرجي