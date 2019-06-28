أزمة الخليج بين طبول الحرب ودعوات التهدئة ..

أقام نادي الكلمة بلندن ندوة سياسية حول أزمة الخليج وطبول الحرب وحالة التصعيد بين أمريكا وايران أستضاف فيها الاكاديمي والباحث الدكتور حميد الكفائي والباحث والكاتب والمتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ نجاح محمد علي وادار الندوة الإعلامي الأستاذ أبو فراس الحمداني .

الذي قدم الندوة بمجموعة أسئلة تدور في الشارع متسائلاً هل الازمة لها علاقة بصفقة القرن , هل لها علاقة بداعش وعملياتها الأخيرة في العراق , فهناك أحداث كثيرة ومستمرة في المنطقة مثل قصف الناقلات في الخليج ومضيق عمان , فهل هناك طرف ثالث يحاول التأزيم واستغلال التصعيد بين الولايات المتحدة وايران , فهل لإسرائيل دور في هذه الاحداث, ام ان ايران هي التي تحرك هذه الاحداث, ثم طرح سؤلاً مهما ً بعيون عراقية وقال : هل العراق مهيأ لهذه الازمة , أسئلة كثيرة طرحها على الضيوف والحاضرين .

ثم قدم الحمداني الدكتور حميد الكفائي الذي تحدث عن أسباب الازمة وعوامل التصعيد وابعادها الدولية والخليجية والبعد الايدلوجي , مشيراً الى ان وصول الرئيس ترامب وتخبطه السياسي بأنه أحد الأسباب التي اربكت المشهد في منطقة الشرق الأوسط وكان نكسة كبيرة واهانة للديمقراطية الامريكية , فخطابه السياسي غير متوازن وينطوي على تهديد الدول كما حصل مع الصين والمكسيك والاتحاد الأوربي , وهو تاجر اكثر من كونه سياسي كما وصفه صديقه نايجل فراج لذا هو يستمع الى مصانع الأسلحة وما تدره من موال .

والقى الكفائي باللائمة على ايران إذ انها استعدت أمريكا وجعلت العداء لأميركا عقيدة وهذا خطأ استراتيجي, كما نوه الى اذرعها المنتشرة بالمنطقة التي ساهمت بشكل او بأخر بأزمة الثقة بينها وبين دول الخليج , ناهيك عن الخطاب المأزوم الذي تطلقه ايران بين الآونة والأخرى.

وأشار الى العامل الإسرائيلي وقوة تأثيره في الولايات المتحدة ودفعه تجاه الحرب ودور نتينياهو في هذا المجال فهو أسوأ رئيس وزراء جاء الى إسرائيل . أما عن عدم رد ترامب على اسقاط الطائرة أشار الكفائي ان الرئيس الامريكي وضع في حسابته قمة العشرين التي ستعقد في اوساكا في اليابان ومسائلة الدول في تدمير الاقتصاد العالمي فميا اذا اندلعت هذه الحرب ,

وذكر الكفائي ان ايران الحرب افضل وسيلة لجعل العالم ينتبه نحو ايران وعليها تعمل على التعجيل بالمواجهة وهي من مصلحتها لكي لا تموت ببطأ , فالوقت يمر وهي محاصرة وتستنزف, مع ان ايران تحاول هي والاتحاد الأوربي إيجاد آلية للتعامل الاقتصادي بعيداً عن الدولار.

وقال الكفائي ان هناك مشكلة في ايران وهي تعدد الصلاحيات فالمرشد لديه ادواته ورجاله الذين يجوبون الدول وللحكومة رجالها واحياناً تتم حركة رجال المرشد دون علم الحكومة مما دعا ظريف للاستقالة , ولو ترك الامر للحكومة لربما نشهد حلول للازمة.

واختتم السيد الكفائي مداخلته بالقول : ان ايران عليها ان ان تبني علاقات مع دول العالم مبينة على مصلحة الشعب الإيراني وتطلعاته ومصلحة الدول, وان تترك ملاحقة المعارضين كي تكسب ثقة هذه الدول وتتجنب معاقبة الاتحاد الأوربي والمنظمات العالمية .

السيد نجاح محمد علي بدأ حديثه بعدم الاتفاق مع السيد الكفائي وقال انا شاهد على العلاقة بين أمريكا وايران وخصوصاً في المفاوضات الأخيرة فيما يخص الاتفاق النووي.

واكد على ان ايران ملتزمة بالاتفاق النووي وترغب في تطوير علاقتها مع الغرب ، وان الطرف الآخر هو الذي نقض تعهداته وانسحب من الاتفاق وصمت امام ممارسات اليمين الأمريكي المتصهين المتمثل بترامب .

كما ان ايران لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين أمريكا بل أمريكا هي من قطعت العلاقات مع ايران , وكما هو الحال بينها وبين العراق أيام الحرب الضروس بين البلدين . لذا ايران تريد علاقات مع كل دول العالم على أساس التكافؤ و الاحترام المتبادل وليس طبق معادلة الذئب والحمل .

وأشار ان المفارقة التي حدثت في هذه الازمة هي انقلاب دول الخليج في مواقفها من ايران , فان دولة الامارات كانت اول دولة في العالم تبارك الاتفاق النووي, لكننا نراها اليوم من اكثر المتشددين ضد ايران.

وتحدث عن مشهد الازمة وتأثيرها بخصوص العراق , وقال ان هناك استحقاق إيراني في العراقي من جانب التاريخ والجغرافيا, وقال: ان حجم النفوذ الإيراني كبير في العراق وسببه هو ضعف الحكومة العراقية , وذكر ان التدخل بمعظمه إيجابي وايران هي من حمت العملية السياسية وقد قدمت ايران الشيء الكثير للعراق , وحتى في زمن النظام السابق كان لإيران طور في مساعدة العراق في بيع النفظ ورفع العلم الإيراني على ناقلات النفظ .

وأضاف الأستاذ نجاح محمد على ان العراق يمكنه لعب دورا كبيراً في الوساطة بين الطرفين لما يتمتع به العراق من علاقات مميزة ومتطورة مع كل من أمريكا وايران, وذلك ضمن الدستور العراقي في مادته الثامنة ، وهو ما أكده موقف رئيس الجمهورية برهم صالح الأخير في قمة مكة .

وأشار ان العراق قدم مبادرة للأمريكان تنص على عودة ترامب للقرار 2132 أي العودة عن الانسحاب من الاتفاق النووي, وأضاف اترامب الى اذا أراد ان ينجح في الانتخابات القادمة فعليه ان يستمع الى وجهة النظر العراقية.

وأشار الى ان ايران جزء من محور كبير يضم جميع فصائل المقاومة في المنطقة بالإضافة لدعم سياسي من روسيا والصين لهذا المحور ،

المتداخلون في الندوة بدورهم ركزوا على الربط بين صفقة القرن وما يجري من تصعيد في منطقة الخليج, كما اكدوا على ان العلاقات بين الدول يجب ان تبنى على أساس المصالح لشعوبها , وان الفلسطينيون هم اهل القضية ولا احد يزايد عليهم في قضيتهم , وفي الجانب العراقي شدد البعض على ضرورة دعم واسناد الموقف العراقي المحايد الذي اعلن في مؤتمر مكة فيما اكد البعض الاخر الى صعوبة النأي بالنفس والبقاء على الحياد , فالساحة العراقية هي الملعب الرئيس والساحة الامامية للمعركة وعلينا كعراقيين ان نكون مستعدين لاي تصعيد لأي تصعيد محتمل ،

فيما طُرحت العديد من الأفكار التي اعتبرت المواجهة الأخيرة تعكس تغيراً في قواعد الاشتباك في المنطقة تجعلنا امام حرب اقتصادية عالمية تمثل ازمة الخليج احدى مظهراتها..

واختتمت الندوة بتساؤل مهم وهو يكاد يكون مطروحاً في الاعلام , هل إسرائيل هي المستفيد الأول من هذه الازمة. وهي ستتمكن السياسة الإيرانية من الخروج من هذه الازمة وتجنب المنطقة اهوال الحرب وهل سيقوم العالم بدوره ويتحمل مسؤوليتها تجاه السلم العالمي .

علاء الخطيب