أول تعليق رسمي من إدارة برشلونة على إمكانية عودة نيمار

اتخذت إمكانية عودة نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار إلى فريقه السابق برشلونة منحى جديدا، بعد تصريح مثير لجوردي كاردونير، نائب رئيس النادي الكتالوني.

اتخذت إمكانية عودة نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار إلى فريقه السابق برشلونة منحى جديدا، بعد تصريح مثير لجوردي كاردونير، نائب رئيس النادي الكتالوني.

فبعدما أجمعت مختلف وسائل الإعلام على عودة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف، في ظل رغبة اللاعب في ذلك، فاجأ كاردونير الجميع بتصريح مثير، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ”البلوغرانا” قائلا: “يبدو مؤكدا أن نيمار يريد العودة بالفعل إلى برشلونة، ولكن من جانبنا نرى أن الموضوع ما زال قيد الدراسة، ولا يمكننا حتى الآن أن نؤكد نيتنا بشأن عودة نيمار”.

وتابع: “أرى أيضا أن وسائل الإعلام ربما تسرعت قليلا في تأكيد مثل هذه الأمور (عودة نيمار إلى برشلونة)، فنحن إلى الآن لا نعرف إذا كنا نستطيع استقدام نيمار أم لا، ولكن على العموم كل التعليقات التي تصلنا هي غير مؤكدة لأننا لم نتواصل معه حتى هذه اللحظة”.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن نيمار طالب إدارة سان جيرمان بتقدير أمنيته، بالعودة مجددا إلى ملعب “كامب نو”، الذي قضى فيه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، وحدد الثامن من يوليو المقبل موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق بشأن رحيله إلى برشلونة، وإلا فإنه سيغادر بالطريقة التي يراها هو مناسبة.

وزعمت أن “البارسا” سيقدم لنيمار عقدا يمتد إلى 5 مواسم، وسيحصل الدولي البرازيلي بموجبه على راتب سنوي قدره 24 مليون يورو، أي أقل بـ12 مليون يورو من راتبه الحالي في سان جيرمان.