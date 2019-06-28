اعضاء مجلس الامن الدولي غداً في بغداد

يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي ،يوم غد، العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان اليوم ان “زيارة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار، وإعادة الإعمار”.

وبين أن “زيارة أعضاء مجلس الأمن ستكون إلى بغداد يوم غد في إطار دعم العراق وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية”.

وتابع الصحاف ان “زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى بغداد تحمل دلالة واضحة للدور النشط، والفعال للدبلوماسية العراقية”.