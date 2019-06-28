التربية تعلن عن تعديلات واضافات جديدة للمناهج الدراسية مؤكدة ان طباعتها ستكون داخل العراق

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، ان المناهج الدراسية ستشهد تعديلات واضافات جديدة، فيما أكدت ان طباعتها ستكون داخل العراق لتلافي حدوث حالات فساد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (28 حزيران 2019)، ان “وزير التربية وكالة قصي السهيل، اكد بان طباعة المناهج الدراسية ستكون داخل العراق”، موضحا بان “المناهج ستشهد تعديلات واضافات جديدة من قبل وزارة التربية”.

واوضح السهيل ان “طباعة المناهج الجديدة وحسب قانون الموازنة العامة لسنة 2019، فأنها ستطبع داخل العراق، حيث ان الطباعة خارج البلاد تكون مخالفة قانونية صريحة، وذلك من اجل تلافي حدوث حالات الفساد في عملية الطباعة”.

وبين أن “وزارة التربية بدورها ستعمل على تصحيح الاخطاء الواردة في المناهج وادخال مواضيع وابواب جديدة ضمن المنهج ذاته، مع التشديد على اهمية اختيار مؤلفين اكفاء وذو خبرة من اجل اضافة مواضيع جديدة”.

وتابع السهيل انه “قد جرت مناقشة مع لجنة التربية النيابية مع المدراء العامين في الوزارة بحضور مسؤولي المطابع الاموال المصروفة على الطباعة في السنوات الماضية، وآلية الصرف والموازنة المخصصة لاعادة طباعة المناهج”.