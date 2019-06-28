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الجزائر تبلغ ثمن نهائي امم افريقيا بفوزها على السنغال

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حسم المنتخب الجزائري صعوده إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعدما تغلب على نظيره السنغالي 1-0، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
وسجل المهاجم يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49 من عمر المباراة.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر ونيجيريا إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات أما المنتخب السنغالي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المجموعة .
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