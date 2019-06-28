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الجيش التركي يقصف مواقع النظام في إدلب

قصف الحيش التركي، اليوم الجمعة، مواقع للنظام السوري، ردا على قصف قوات الأخير نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أمس الخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وسائط الدعم الناري التركية قصفت بشكل فعال، اليوم، مواقع تابعة للنظام السوري ردا على استهداف قوات الأخير نقطة المراقبة التركية رقم ١٠ في محافظة إدلب.

ولم يذكر البيان أية معلومات عن حصيلة القصف، كما لم تعلق دمشق بعد على هذه الأنباء.

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس مقتل أحد الجنود الأتراك وإصابة ٣ آخرين في قصف شنته قوات النظام على إحدى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وتكررت حوادث القصف التي تستهدف نقاط المراقبة التركية عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، من استمرار قوات النظام باستهداف القوات التركية العاملة في إدلب، مشددا أن قوات بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأمر.

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