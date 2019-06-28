الحداد ينسق مع كوردستان لإرسال طائرات إطفاء واسعاف لحريق المشراق

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، حكومة اقليم كوردستان طائرات الاطفاء وسيارات اسعاف وطوارئ، الى موقع حريق كبريت المشراق في الموصل.

وذكر بيان لمكتب الحداد ان الاخير اجرى إتصالا هاتفيا مع حكومة إقليم كوردستان جرى التنسيق لاستمرار الجهود لإرسال طائرات خاصة بإطفاء الحرائق لإخماد ماتبقى من النيران والسيطرة على آثار الدخان، فضلاً عن إرسال مزيد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ وأدوية لمرضى ضيق التنفس والربو، وكافة المستلزمات الطبية لتطويق حرائق الكبريت ومساعدة المتضررين جراء هذا الحادث.

الحداد، طالب الدوائر والجهات المعنية في محافظة نينوى والحكومة المحلية لإستنفار كل الطاقات والإمكانيات لمعالجة هذه الكارثة البيئية ومساعدة أهلنا في نينوى، ودعا الحكومة الى تشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق و توثيق ماجرى ومحاسبة المقصرين، والإسراع بتأمين المناطق المجاورة لمكان الحادث وتمكين فرق الطوارئ والإنقاذ للسيطرة على تداعيات الحرائق.

وأعلن محافظ نينوى منصور المرعيدي النفير العام، ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في إخماد الحرائق، بعد وقوع وفيات واصابات إثر اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل.