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الخارجية العراقية تدين اقتحام متظاهرين لسفارة البحرين وتؤكد عدم السماح بالتأثيرعلى العلاقات الأخوية

الجمعة، 28 حزيران يونيو 2019 ص
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها لقيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد، مؤكدةالتزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.

وفي بيان لها قالت الخارجية العراقية «تدين وزارة الخارجيّة قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد، و نُؤكّد التزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر، وان أمن السفارات خطا احمر لا نسمح بتجاوزه وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات، ونبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على هذه الأعمال، وقد ألقت القبض على عدد منهم، لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها.
‎كما نُعرِب عن أنّ مثل هذه الأفعال لن نسمح بأن تؤثر في العلاقات الأخويَّة التي تربط البلدين».

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